Комбат Купол прокомментировал разговор с WP, после которого его снизили в должности

https://racurs.ua/n181234-kombat-kupol-prokommentiroval-razgovor-s-wp-posle-kotorogo-ego-snizili-v-doljnosti.html

Ракурс

Комбат Купол (Анатолій Козел) прокоментував розмову з The Washington Post, після якої його понизили на посаді.

Він пояснює, що «говорив щиро, довго, як умів», але просить не шукати зради там, де її нема.

Розповів і забув — на фронті є більш важливі справи. Але коли зчинився галас, передивився кінцевий результат — і сам був вражений, наскільки все якось не так, — написав Купол на своїй сторінці у Фейсбук.

Козел заявляє, що WP опублікувала лише частину його слів. Говорить, його критика — бажання не втоптати в бруд українську армію, а навпаки — змінити її на краще. Також за його словами, зараз є конструктивний діалог з керівництвом ДШВ.

Крім того, офіцер каже, що довго спілкувався з журналістами WP, але в готовій статті побачив «лише частину того, що говорив і зовсім не те, що хотів донести».

За словами Купола, він хотів не «втоптати в бруд українську армію», а зробити її краще. До того ж з журналістами спілкувався в період дуже важких боїв.

Так, емоції мене переповняли і я не стримався. Бо ще раз повторюю усім хейтерам — я не актор і не політик, не вмію грати на публіку і перед камерами. Кажу те, що думаю. І підкреслю — це моя особиста і суб'єктивна думка. Моє бачення. А не офіційна позиція військового керівництва ДШВ, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Козел дав коментар WP, де поскаржився на якість підготовки новобранців та великі втрати серед досвідчених бійців. Невдовзі командувач Десантно-штурмових військ зняв комбата з посади та перевів на нижчу. Це рішення викликало обурення громадськості, багатьох військовослужбовців та журналістів.