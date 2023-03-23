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Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО
Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТОhttps://racurs.ua/n181241-prezident-finlyandii-podpisal-zakon-o-vstuplenii-strany-v-nato.htmlРакурс
Президент Фінляндії підписав закон про вступ країни до НАТО.
Минулої п’ятниці Реджеп Ердоган заявляв, що Туреччина розпочинає процес ратифікації членства Фінляндії в Альянсі. Засідання парламенту, на якому ухвалюватимуть рішення, має відбутись цієї п’ятниці або суботи.
Ще одна країна, яка досі не ратифікувала членство Фінляндії в НАТО — Угорщина. Там за це мають голосувати 27 березня, під час весняної сесії парламенту.
Фінський президент Саулі Нііністьо не вважає, що Швеція зіткнеться з безпековими проблемами, якщо Фінляндія раніше за неї вступить до НАТО, повідомляє AP.
Ситуація у сфері безпеки у Швеції не опиниться під загрозою, навіть якщо Фінляндія і приєднається до НАТО першою, — сказав він.
Північноатлантичний альянс збільшить кордон із росією більш ніж удвічі — на 1300 кілометрів — після того, як до нього приєднається Фінляндія, заявив 22 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.
путін вдерся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. У нього виходить навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами, — заявив Столтенберг.
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