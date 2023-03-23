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Ракурс
Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

23 мар 2023, 14:29
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Президент Фінляндії підписав закон про вступ країни до НАТО.





Минулої п’ятниці Реджеп Ердоган заявляв, що Туреччина розпочинає процес ратифікації членства Фінляндії в Альянсі. Засідання парламенту, на якому ухвалюватимуть рішення, має відбутись цієї п’ятниці або суботи.

Ще одна країна, яка досі не ратифікувала членство Фінляндії в НАТО — Угорщина. Там за це мають голосувати 27 березня, під час весняної сесії парламенту.

Фінський президент Саулі Нііністьо не вважає, що Швеція зіткнеться з безпековими проблемами, якщо Фінляндія раніше за неї вступить до НАТО, повідомляє AP.

Ситуація у сфері безпеки у Швеції не опиниться під загрозою, навіть якщо Фінляндія і приєднається до НАТО першою, — сказав він.

Північноатлантичний альянс збільшить кордон із росією більш ніж удвічі — на 1300 кілометрів — після того, як до нього приєднається Фінляндія, заявив 22 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

путін вдерся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. У нього виходить навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами, — заявив Столтенберг.

Источник: Ракурс


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