В сети выбирают членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n181274-chlenov-obschestvennogo-antikorrupcionnogo-soveta-izbiraut-onlayn-golosovaniem-na-sayte-minoborony.html

Ракурс

При Міністерстві оборони України формують Громадську антикорупційну раду у складі 15 осіб.

Її буде сформовано за результатами онлайн-голосування, котре сьогодні, 24 лютого відбувається на сайті міністерства за посиланням voting.mod.gov.ua.

Голосування триватиме до 20.00. Про це повідомляється на сайті відомства.

Створення Громадської ради стало наслідком скандалів щодо можливого постачання харчів для військових за завищеними цінами.

Участь в голосуванні є безкоштовною. Для цього потрібно:

зареєструватися на сторінці інтернет-голосування, де вказати адресу персональної електронної пошти та персональний мобільний номер телефону;

ввести на сторінці реєстрації код підтвердження, який прийде на вказану електронну пошту;

код, який після цього надійде у SMS-повідомленні на вказаний раніше мобільний номер, ввести у відповідному полі системи реєстрації. Після підтвердження коду, реєстрація буде завершена і й можна буде проголосувати.

Проголосувати можна один раз, обравши від одного до 15 кандидатів, поставивши галочки навпроти їхніх прізвищ.

Обраними до складу Громадської антикорупційної ради вважатимуться 15 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.