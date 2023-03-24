Армения ратифицировала Римский устав — путина могут арестовать в Ереване

https://racurs.ua/n181282-armeniya-ratificirovala-rimskiy-ustav-putina-mogut-arestovat-v-erevane.html

Ракурс

У п’ятницю Конституційний суд Вірменії визнав таким, що відповідає конституції зобов’язання, закріплені Римським статутом про Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Раніше ці зобов’язання були ратифіковані парламентом країни, що тепер означає їхнє негайне набуття чинності.

Тепер у разі відвідин Вірменії президент росії володимир путін та дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова можуть бути затримані у зв’язку з виданим 17 березня МКС ордером на їхній арешт.

У заяві суду йшлося, що путін та Львова-Бєлова «імовірно несуть відповідальність за воєнні злочини, пов’язані з незаконною депортацією населення (дітей) з окупованих територій України на територію російської федерації».

Країни-члени МКС повинні виконувати ордер, але не країни є його членами. росія не є учасником Римського статуту МКС.