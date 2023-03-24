Кремль отказался от планов наступления на Украину и сфокусируется на вербовке контрактников

https://racurs.ua/n181289-kreml-otkazalsya-ot-planov-nastupleniya-na-ukrainu-i-sfokusiruetsya-na-verbovke-kontraktnikov.html

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Кремль відмовився від планів подальшого наступу на Україну цієї весни після того, як не зміг досягти великих успіхів, і зосередиться на стримуванні нового наступу київських сил, яке, як очікується, розпочнеться найближчим часом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За їхньою інформацією, Кремль прагне цього року набрати до 400 тис. контрактників, щоб поповнити армію. Масштабна вербувальна кампанія дозволить Кремлю уникнути ще однієї примусової мобілізації.

Як пише агентство, путін дав зрозуміти, що він упевнений: росія зможе пережити прихильників України в США та Європі, зробивши ставку на те, що, якщо ЗС рф зможуть запобігти новому прориву українських військ у найближчі місяці, підтримка Києва ослабне.

Російська влада планує стримувати український контрнаступ і для цього залучає велику кількість контрактників. Таке рішення Кремля викликане побоюваннями негативного сприйняття другої хвилі мобілізації.

Раніше ЗМІ повідомляли про плани влади залучити 400 тис. росіян на службу за контрактом. Проте старший науковий співробітник американської RAND Corporation Дара Массікот упевнений, що зібрати таку кількість людей не вдасться.

Тим часом Україна планує масивний контрнаступ у найближчі місяці. У ньому візьмуть участь військові, які пройшли навчання у Європі та США, а також поставлені західними союзниками бойові машини.