Миссия ООН заявила об ответственности «обеих сторон» войны в убийстве пленных

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Місія ООН заявила про відповідальність «обох сторін» війни за порушення прав людини в Україні, зокрема страти військовополонених російською та українською сторонами.

Моніторингова місія ООН в Україні з прав людини заявила, що як Київ, так і Москва винні у порушенні прав та позасудових страт військовополонених.

Проте українська влада, на відміну від російської, надала міжнародним спостерігачам доступ до таборів полонених і почала розслідування більшості передбачуваних випадків убивства людей, які потрапили в полон.

У доповіді, опублікованій місією, містяться дані про вбивства до 25 російських та 15 українських військовополонених.

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не згоден із висновками Місії ООН, і вимагає доказів страт.

Ми глибоко стурбовані зафіксованими нами довільними стратами до 25 російських військовополонених та осіб, які припинили участь у військових діях, які були здійснені ЗСУ, — передає BBC заяву на прес-конференції у Києві голови місії Матільди Богнер. — Хоча нам відомо, що органи влади України розпочали розслідування п’яти випадків, що охоплює 22 жертви, ми не маємо даних про будь-які судові провадження".

Половина з 229 російських військовополонених, з якими говорили члени місії, розповідали про нібито жорстоке поводження з ними в полоні.

Ми також глибоко стурбовані довільними стратами 15 українських військовополонених після їх захоплення ЗС рф у полон. Військові ПВК «Вагнера» здійснили 11 із цих страт, — додала Богнер.

Про якесь розслідування щодо позасудових страт українських військовополонених російською стороною вона не говорила.

Більшість українських військовополонених розповідали, що, потрапивши в полон, піддавалися тортурам та катуванням з боку російських військових та співробітників ФСБ.

Катування включали побиття, тортури електричним струмом, нанесення вогнепальних або колотих ран. Поширеним явищем була імітація страти, — розповіла Богнер.

Більшість українських військовополонених кажуть, що їх катували. Один український військовополонений помер від отриманих ран через кілька годин після тортур, повідомляється у доповіді. Полонених катували для отримання інформації, залякування, приниження та помсти, зазначається у доповіді.

Умови утримання багатьох українських військових були шокуючими, — заявила Богнер, уточнивши, що доступ полонених до медичної допомоги був недостатнім або його взагалі не було.

У доповіді також сказано, що п’ятеро українських військовополонених померли під час інтернування через відсутність медичної допомоги.

Кількість задокументованих випадків тортур та жорстокого поводження під час інтернування, у пенітенціарних установах шокує - понад 84% людей зазнали такого поводження, — сказала Богнер.

Учасники місії опитали понад 400 військовополонених, по 200 осіб із кожного боку. Додатково місія ООН вказує на те, що росія не надала доступу до місць ув’язнення військовополонених, на відміну від України.

Місія також підготувала ще одну доповідь — про випадки сексуального насильства, пов’язаного з війною. Експерти ООН зафіксували в Україні 133 жертви сексуального насильства, включаючи 85 чоловіків, 45 жінок та трьох дівчаток, заявила Богнер. Такі дані вдалося зібрати до кінця січня 2023 року.

На початку березня українська влада поширила відеозапис, на якому, як вони заявили, знято розстріл полоненого українського військового Олександра Мацієвського. На ролику чути, як беззбройний Мацієвський каже «Слава Україні!», після чого по ньому починають стріляти.