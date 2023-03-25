Заявление британской разведки об остановке наступления рф в Бахмуте прокомментировали в ВСУ. Фото: Генштаб

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Бахмут Донецької області зараз залишається епіцентром бойових дій, тому рано говорити про повну зупинку російського наступу в районі міста.

У суботу, 25 березня, на Бахмутському напрямку було 18 бойових зіткнень, а ще недавно їх було від 30 до 50. Заява британської розвідки про зупинку російського наступу в цьому районі потребує детального аналізу. Найближчий тиждень покаже ситуацію на цій ділянці. Про це речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону.

Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника, — зазначив він.

Череватий відзначив, що за 25 березня ворог 178 разів завдав ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Російська авіація завдала п’ять авіаударів.

Лише в районі Бахмута відбулося 16 боєзіткнень та 40 обстрілів з боку росіян. Українські військові знищили 182 окупантів, а 218 поранили. Також бійці ЗСУ знищили ворожий вертоліт Мі-24, танк Т-80, бойову машину піхоти та самохідну артилерійську установку «Гвоздика».

Нагадаємо, 25 березня у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що штурм Бахмута російськими військами значною мірою зупинився, бо сили окупантів виснажилися. Також у британській розвідці констатували, що Збройні сили України також зазнали значних втрат під час оборони Бахмута.