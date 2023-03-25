Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит на оккупированную Запорожскую АЭС. Фото: Слово і діло

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Ракурс

Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово контролюється російськими окупантами, відвідає генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Візит очільника МАГАТЕ на ЗАЕС очікується наступного тижня, але дата приїзду поки не розкривається. Гроссі у ході поїздки хоче оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті і підкреслити нагальну необхідність захисту атомки під час війни в Україні. Його супроводжуватиме нова група експертів. Про це 25 березня повідомила прес-служба агентства.

Я вирішив знову вирушити на Запорізьку АЕС, щоб особисто побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних і дуже складних обставинах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти знизити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні, — зазначив Гроссі.

Також він заявив про те, що ситуація на окупованій станції зараз дуже нестабільна й продовжує залишатися такою навіть попри те, що там присутні інспектори МАГАТЕ.

Як відомо, це вже буде другий візит Гроссі на територію Запорізької атомки.

Нагадаємо, у березні Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що російські окупанти беруть на роботу на Запорізьку атомну електростанцію людей, які зовсім не розуміються у цій галузі. Та й загалом в Енергодарі та ЗАЕС спостерігається катастрофічний дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність станції.