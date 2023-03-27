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В Украину прибыли 18 танков Leopard 2 и около 40 БМП Marder - военная помощь
В Украину прибыли 18 танков Leopard 2 и около 40 БМП Marderhttps://racurs.ua/n181378-v-ukrainu-pribyli-18-tankov-leopard-2-i-okolo-40-bmp-marder.htmlРакурс
Довгоочікувані німецькі танки Leopard 2 нарешті прибули в Україну.
Минуло два місяці відтоді, як німецький уряд прийняв рішення про надання Україні важких бойових танків.
Про прибуття «Леопардів» повідомив Spiegel.
В Україну вже прибули 18 танків Leopard 2 та близько 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder, обіцяних Німеччиною.
Ще три танки, зі слів очільника Міноборони Німеччини, має передати Португалія до кінця місяця.
Уряд Німеччини тримає в секреті точний маршрут постачання зброї з міркувань безпеки. Танки виїхали до кордону з Україною наприкінці минулого тижня.
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