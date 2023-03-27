Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україну прибули 18 танків Leopard 2 та близько 40 БМП Marder

З Німеччини в Україну прибули 18 Leopard 2 та 40 Marder

27 бер 2023, 17:07
999

Довгоочікувані німецькі танки Leopard 2 нарешті прибули в Україну.





Минуло два місяці відтоді, як німецький уряд прийняв рішення про надання Україні важких бойових танків.

Про прибуття «Леопардів» повідомив Spiegel.

В Україну вже прибули 18 танків Leopard 2 та близько 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder, обіцяних Німеччиною.

Ще три танки, зі слів очільника Міноборони Німеччини, має передати Португалія до кінця місяця.

Уряд Німеччини тримає в секреті точний маршрут постачання зброї з міркувань безпеки. Танки виїхали до кордону з Україною наприкінці минулого тижня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...
Новини партнерів