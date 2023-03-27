В Киево-Печерской лавре начали исчезать иконы

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У Києво-Печерській лаврі почали зникати ікони. Кореспондентка «Радіо Свобода» Роксолана Бичай помітила зокрема місця, де вони раніше висіли — на виході з дальніх печер заповідника.

Видання поцікавилось у кількох священиків, куди поділись ікони — жоден не відповів. Водночас інші отці розповіли, що планують вивезти з заповідника усе, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю УПЦ (МП).

Заповідник розриває договір оренди з УПЦ (МП) з 29 березня. Раніше Митрополит Павло заявив, що ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври. Водночас Ткаченко підтверджував, що представники УПЦ (МП) почали процес виїзду.

Сьогодні у МЗС України закликали ООН «утриматися від незбалансованих оцінок» щодо обшуків у будівлях УПЦ (МП).

Україна — демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку, — зазначив речник МЗС.

ООН оприлюднила звіт Управління верховного комісара 24 березня. Згідно з його оцінкою, Управління «занепокоєне», що дії влади щодо УПЦ (МП) можуть бути «дискримінаційними».

ООН оприлюднила звіт 24 березня. Управління «занепокоєне», що дії влади щодо УПЦ Московського патріархату можуть бути «дискримінаційними».

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ провело на об'єктах УПЦ (МП) по всій Україні низку обшуків. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

Минулого тижня делегація Синоду УПЦ МП прийшла без попередження до Офісу президента. Президент України не прийняв священників. Ця філія РПЦ має виселитися із Києво-Печерської лаври до 29 березня.