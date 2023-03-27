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Ракурс
Роспропаганда выдала фейк о ВСУ – его снимали в Донецке

Роспропаганда выдала фейк о ВСУ — его снимали в Донецке (ВИДЕО)

27 мар 2023, 22:05
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Пропагандисти зняли черговий фейк: виявилось, що його знімали в Донецьку.





На відео, яке почали масово розповсюджувати російські пабліки, нібито українські військові зупиняють жінку з дитиною за те, що вона не пропустила військову колону.

Далі «військовий ЗСУ» начебто ображає жінку, погрожує їй та відкриває вогонь з автомату.

Досить швидко за візуальними ознаками вдалося з’ясувати, що відео записано в Донецьку. Глибоко в тилу ворога.

Розслідувачі OSINT зайшли і підтвердили, що це відео зняли під Донецьком. Навіть вже визначили точну локацію.

А також у цього чергового кіношного «шедевру», є всі ознаки того, що на відео звук накладений і жодної дитини в машині немає.

Источник: Ракурс


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