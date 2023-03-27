Ракурсhttps://racurs.ua/
Роспропаганда зняла фейк про ЗСУ - його знімали в Донецьку
Роспропаганда зняла фейк про ЗСУ — його фільмували в Донецьку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181392-rospropaganda-znyala-feyk-pro-zsu-yogo-znimaly-v-donecku-video.htmlРакурс
Пропагандисти зняли черговий фейк: виявилось, що його знімали в Донецьку.
На відео, яке почали масово розповсюджувати російські пабліки, нібито українські військові зупиняють жінку з дитиною за те, що вона не пропустила військову колону.
Далі «військовий ЗСУ» начебто ображає жінку, погрожує їй та відкриває вогонь з автомату.
Досить швидко за візуальними ознаками вдалося з’ясувати, що відео записано в Донецьку. Глибоко в тилу ворога.
Розслідувачі OSINT зайшли і підтвердили, що це відео зняли під Донецьком. Навіть вже визначили точну локацію.
А також у цього чергового кіношного «шедевру», є всі ознаки того, що на відео звук накладений і жодної дитини в машині немає.
.