Ночью силы ПВО уничтожили 14 «Шахедов» - Генштаб

https://racurs.ua/n181394-nochu-sily-pvo-unichtojili-14-shahedov-genshtab.html

Ракурс

Армія росії минулої ночі здійснила атаку 15-ма ударними дронами-камікадзе типу «Шахед-136». Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил ЗСУ та ППО інших складових Сил оборони України знищено 14 повітряних цілей.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України

Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу «Шахед-136».14 з них знищено нашими захисниками, — вказали у Генштабі.

У Генштабі додали, що ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України.

У ніч на 28 березня росіяни атакували Україну іранськими безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами. Атака «Шахедів» здійснювалася з північного та південно-східного напрямку. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонщину двома керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, як повідомляло спочатку командування Повітряних сил ЗСУ, загалом ворог застосував 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний безпілотник «Гранат-4» та дві керовані авіабомби.