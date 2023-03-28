Артиллерия уничтожила россиян у Бахмута из американской САУ M109

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Ракурс

Артилерія Збройних сил України змогла денацифікувати позиції армії російських окупантів на Бахмутському напрямку за допомогою американської самохідної артилерійської установки M109A3GN Paladin.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Артилеристи знищують противника на Бахмутському напрямку за допомогою САУ M109A3GN Paladin, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року артилеристи 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців змогли уразити з M109 позиції російського 240-мм 2С4 «Тюльпан», хоча за словами військових, зазвичай установка працює проти живої сили противника.