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Танки Challenger 2 уже в Украине — Резников
Танки Challenger 2 уже в Украине — Резников (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181402-tanki-challenger-2-uje-v-ukraine-reznikov-video.htmlРакурс
Танки Challenger 2 виробництва Великої Британії прибули в Україну. Про це офіційно повідомило Міністерство оборони України в коментарі для AFP.
Вони (танки Challenger 2, — ред.) вже в Україні, — сказала спікер Міноборони Ірина Золотар.
Також сьогодні міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з британськими танками в Україні.
Раніше в понеділок Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь «обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах» — Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.
Після особистого «пілотування» Challenger’ом, як учасник трофі-рейдів, можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі, -зауважив міністр.
Нагадаємо, група українських військових нещодавно повернулася в Україну після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.
It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.
Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.
These fantastic machines will soon begin their combat missions.
Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the �� people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023
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