Танки Challenger 2 уже в Украине — Резников

Танки Challenger 2 виробництва Великої Британії прибули в Україну. Про це офіційно повідомило Міністерство оборони України в коментарі для AFP.

Також сьогодні міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з британськими танками в Україні.

Раніше в понеділок Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь «обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах» — Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.

Нагадаємо, група українських військових нещодавно повернулася в Україну після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the �� people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023