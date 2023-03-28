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Танки Challenger 2 уже в Украине — Резников

Танки Challenger 2 уже в Украине — Резников (ВИДЕО)

28 мар 2023, 11:40
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Танки Challenger 2 виробництва Великої Британії прибули в Україну. Про це офіційно повідомило Міністерство оборони України в коментарі для AFP.





Вони (танки Challenger 2, — ред.) вже в Україні, — сказала спікер Міноборони Ірина Золотар.

Також сьогодні міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з британськими танками в Україні.

Раніше в понеділок Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь «обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах» — Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.

Після особистого «пілотування» Challenger’ом, як учасник трофі-рейдів, можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі, -зауважив міністр.

Нагадаємо, група українських військових нещодавно повернулася в Україну після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.

Источник: Ракурс


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