Украинские военные смогли выйти из Макаровки. Фото: DeepState

https://racurs.ua/n202479-vsu-vyrvalis-iz-makarovki-gde-im-grozilo-polnoe-okrujenie-deepstate.html

Ракурс

Українські військові змогли вийти з Макарівки, де їм загрожувало повне оточення.

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Ще 14 грудня армія рф прагнула повністю відрізати підрозділи Сил оборони в Макарівці на Донеччині. А 21 грудня відбулося повне оточення території навколо цього населеного пункту. А сьогодні стало відомо, що Силам оборони вдалося вирватися з Макарівки, але село вже окупували. Про це аналітичний проект DeepState 24 грудня повідомив у Telegram.

Сили Оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів, — йдеться у повідомленні.

Також у DeepState поінформували, що загарбники захопили не лише Макарівку, але й Сухі Яли та Зеленівку. Також ворог просунувся біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.

Нагадаємо, а Силах оборони Півдня заявили, що ситуація біля Макарівки на Донеччині складна. Українські військові проводять стабілізаційні заходи й намагаються не дати оточити підрозділи. Командування наголошувало, що «ситуація доволі важка, проте не безнадійна».