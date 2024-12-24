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Ракурс
Українські військові змогли вийти з Макарівки. Фото: DeepState

ЗСУ вирвалися з Макарівки, де їм загрожувало повне оточення — DeepState

24 гру 2024, 15:50
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Українські військові змогли вийти з Макарівки, де їм загрожувало повне оточення.


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Ще 14 грудня армія рф прагнула повністю відрізати підрозділи Сил оборони в Макарівці на Донеччині. А 21 грудня відбулося повне оточення території навколо цього населеного пункту. А сьогодні стало відомо, що Силам оборони вдалося вирватися з Макарівки, але село вже окупували. Про це аналітичний проект DeepState 24 грудня повідомив у Telegram.

Сили Оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів, — йдеться у повідомленні.

Також у DeepState поінформували, що загарбники захопили не лише Макарівку, але й Сухі Яли та Зеленівку. Також ворог просунувся біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.

Українські військові змогли вийти з Макарівки. Фото: DeepState

Українські військові змогли вийти з Макарівки. Фото: DeepState

Нагадаємо, а Силах оборони Півдня заявили, що ситуація біля Макарівки на Донеччині складна. Українські військові проводять стабілізаційні заходи й намагаються не дати оточити підрозділи. Командування наголошувало, що «ситуація доволі важка, проте не безнадійна».

Джерело: Ракурс


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