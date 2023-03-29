ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19

https://racurs.ua/n181441-voz-izmenila-rekomendacii-po-vakcinacii-protiv-covid-19.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я оновила рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19. Вони стосуються додаткових бустерних доз і інтервалів між ними.

Як вказано у рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ, населення планети розділили на три групи залежно від того, чи потребують вони вакцинації.

До групи високого ризику потрапили:

літні люди;

молодь зі супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо);

люди з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема діти від шести місяців;

вагітні;

медичні працівники.

Цій групі рекомендоване введення бустерних зон через 6−12 місяців після останньої дози. Але терміни також залежать від віку та імунодефіцитних станів.

До групи середнього ризику відносять:

здорових дорослих без супутніх захворювань (зазвичай до 50−60 років);

дітей і підлітків із супутніми захворюваннями.

Для них рекомендована первина вакцинація (одне або два щеплення у залежності від вакцини) та перший бустер.

Подальшу ревакцинацію у ВООЗ вважають недоцільною, бо це має низький вплив загалом на громадське здоров’я.

Здорові діти та підлітки належать до групи низького ризику. Дані ВООЗ показують, що вакцинація цієї групи є безпечною, але низькоефективною для загального громадського здоров’я.