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Ракурс
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19

ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19

29 бер 2023, 12:58
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Всесвітня організація охорони здоров’я оновила рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19. Вони стосуються додаткових бустерних доз і інтервалів між ними.





Як вказано у рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ, населення планети розділили на три групи залежно від того, чи потребують вони вакцинації.

До групи високого ризику потрапили:

  • літні люди;

  • молодь зі супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо);

  • люди з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема діти від шести місяців;

  • вагітні;

  • медичні працівники.

Цій групі рекомендоване введення бустерних зон через 6−12 місяців після останньої дози. Але терміни також залежать від віку та імунодефіцитних станів.

До групи середнього ризику відносять:

  • здорових дорослих без супутніх захворювань (зазвичай до 50−60 років);

  • дітей і підлітків із супутніми захворюваннями.

Для них рекомендована первина вакцинація (одне або два щеплення у залежності від вакцини) та перший бустер.

Подальшу ревакцинацію у ВООЗ вважають недоцільною, бо це має низький вплив загалом на громадське здоров’я.

Здорові діти та підлітки належать до групи низького ризику. Дані ВООЗ показують, що вакцинація цієї групи є безпечною, але низькоефективною для загального громадського здоров’я.

Джерело: Ракурс


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