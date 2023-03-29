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ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19https://racurs.ua/ua/n181441-vooz-zminyla-rekomendaciyi-schodo-vakcynaciyi-proty-covid-19.htmlРакурс
Всесвітня організація охорони здоров’я оновила рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19. Вони стосуються додаткових бустерних доз і інтервалів між ними.
Як вказано у рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ, населення планети розділили на три групи залежно від того, чи потребують вони вакцинації.
До групи високого ризику потрапили:
літні люди;
молодь зі супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо);
люди з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема діти від шести місяців;
вагітні;
медичні працівники.
Цій групі рекомендоване введення бустерних зон через 6−12 місяців після останньої дози. Але терміни також залежать від віку та імунодефіцитних станів.
До групи середнього ризику відносять:
здорових дорослих без супутніх захворювань (зазвичай до 50−60 років);
дітей і підлітків із супутніми захворюваннями.
Для них рекомендована первина вакцинація (одне або два щеплення у залежності від вакцини) та перший бустер.
Подальшу ревакцинацію у ВООЗ вважають недоцільною, бо це має низький вплив загалом на громадське здоров’я.
Здорові діти та підлітки належать до групи низького ризику. Дані ВООЗ показують, що вакцинація цієї групи є безпечною, але низькоефективною для загального громадського здоров’я.
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