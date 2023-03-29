Гастроли вдоль границы - военные рф пытаются устроить в беларуси провокации

https://racurs.ua/n181454-gastroli-vdol-granicy-voennye-rf-pytautsya-ustroit-v-belarusi-provokacii-audio.html

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Військові рф намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні. Про це свідчить нове перехоплення СБУ, які спецслужба опублікувала 29 березня у себе на Фейсбук.

У ньому російський військовий, який «гастролює" вздовж нашого кордону, розповідає про це своєму знайомому.

мы в одном городе (у білорусі, — прим.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую хйню… Короче, с этой стороны провоцируют холов, чтобы они, типа, на белоруссию напали… Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало, — розповідає він.

А його співрозмовник у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди.

Однак той спростовує:

…опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши.

В СБУ кажуть, що такі дії свідчать: рф не припиняє спроб втягнути білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами.