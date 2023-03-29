Дело Богуслаева - экс-главе "Мотор Січі" продлили арест

https://racurs.ua/n181462-delo-boguslaeva-eks-glave-motor-sichi-prodlili-arest.html

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У справі Богуслаєва Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і продовжив строк тримання під вартою колишнього президента корпорації «Мотор Січ».

В’ячеслав Богуслаєв перебуватиме під арештом в СІЗО ще 60 діб — тобто, до 27 травня. Про це повідомляє журналіст «Радіо Свобода» із зали суду.

Офіс генпрокурора клопотання обґрунтував необхідністю продовжувати слідчі дії у справі за обвинуваченнями проти Богуслаєва, а також — у зв’язку з оголошенням екскерівнику «Мотор Січі» нової підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України.

Відповідно до офіційної версії слідства, Богуслаєв у квітні 2022 року блокував передачу гелікоптера Мі-2-МСБ-1 представникам Головного управління розвідки України та надавав своїм підлеглим вказівки сховати деталі та експлуатаційну документацію, без яких використовувати цей гелікоптер було б неможливо.

Богуслаєв всі обвинувачення заперечує. Під час судового засідання він заявив, що до нього особисто ніхто з військових з таким запитом не звертався, а зняття деталей пояснив звичайним робочим процесом.

Раніше «Схеми» опублікували записи розмов на той момент президента «Мотор Січ», які він вів з представниками російського військово-промислового комплексу вже під час повномасштабної війни. На записах Богуслаєв висловлює своїм російським співрозмовникам побажання, щоб президент росії володимир путін довів намір окупації України до кінця, нарікає на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, обурюється мародерством з боку окупантів, та при цьому продовжує домовлятись з російськими бізнес-партнерами про таємне постачання до росії двигунів для військових гелікоптерів через треті країни — зокрема, через Китай.

В Україні Богуслаєва з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі-агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації.