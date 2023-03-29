Пьяный, как чип, батюшка УПЦ МП пытался прорваться в Киев

https://racurs.ua/n181461-pyanyy-batushka-upc-mp-pytalsya-prorvatsya-na-avto-v-kiev-video.html

Ракурс

П‘яний батюшка УПЦ МП без водійського посвідчення потрапив до рук прикордонників на в’їзді до Києва.

При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території рф.

Як видно з відео, яке опублікували прикордонники, піп спілкувався з ними на жаргоні «московського патріархату».

Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього «пацани під Бахмутом здохли». Які ще гріхи приховував «священнослужитель», з’ясують правоохоронці.