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Ракурс
Пьяный, как чип, батюшка УПЦ МП пытался прорваться в Киев

Пьяный батюшка УПЦ МП пытался прорваться на авто в Киев (ВИДЕО)

29 мар 2023, 20:00
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П‘яний батюшка УПЦ МП без водійського посвідчення потрапив до рук прикордонників на в’їзді до Києва.





При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території рф.

Як видно з відео, яке опублікували прикордонники, піп спілкувався з ними на жаргоні «московського патріархату».

Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього «пацани під Бахмутом здохли». Які ще гріхи приховував «священнослужитель», з’ясують правоохоронці.

Источник: Ракурс


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