П‘яний, як чіп, батюшка УПЦ МП намагався прорватися до Києва

https://racurs.ua/ua/n181461-p-yanyy-yak-chip-batushka-upc-mp-namagavsya-prorvatysya-na-avto-do-kyieva-video.html

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П‘яний батюшка УПЦ МП без водійського посвідчення потрапив до рук прикордонників на в’їзді до Києва.

При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території рф.

Як видно з відео, яке опублікували прикордонники, піп спілкувався з ними на жаргоні «московського патріархату».

Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього «пацани під Бахмутом здохли». Які ще гріхи приховував «священнослужитель», з’ясують правоохоронці.