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П‘яний, як чіп, батюшка УПЦ МП намагався прорватися до Києва
П‘яний, як чіп, батюшка УПЦ МП намагався прорватися на авто до Києва (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181461-p-yanyy-yak-chip-batushka-upc-mp-namagavsya-prorvatysya-na-avto-do-kyieva-video.htmlРакурс
П‘яний батюшка УПЦ МП без водійського посвідчення потрапив до рук прикордонників на в’їзді до Києва.
При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території рф.
Як видно з відео, яке опублікували прикордонники, піп спілкувався з ними на жаргоні «московського патріархату».
Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього «пацани під Бахмутом здохли». Які ще гріхи приховував «священнослужитель», з’ясують правоохоронці.
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