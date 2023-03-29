Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
П‘яний, як чіп, батюшка УПЦ МП намагався прорватися до Києва

П‘яний, як чіп, батюшка УПЦ МП намагався прорватися на авто до Києва (ВІДЕО)

29 бер 2023, 20:00
999

П‘яний батюшка УПЦ МП без водійського посвідчення потрапив до рук прикордонників на в’їзді до Києва.





При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території рф.

Як видно з відео, яке опублікували прикордонники, піп спілкувався з ними на жаргоні «московського патріархату».

Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього «пацани під Бахмутом здохли». Які ще гріхи приховував «священнослужитель», з’ясують правоохоронці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів