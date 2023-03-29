Спецслужби рф діяли в Україні успішніше за армію, але все одно провалили план окупації

https://racurs.ua/ua/n181460-specslujby-rf-diyaly-v-ukrayini-uspishnishe-za-armiu-ale-vse-odno-provalyly-plan-okupaciyi.html

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Спецслужби росії діяли в Україні успішніше за армію, але все одно провалили план окупації. Про це йдеться у доповіді «Попередні уроки неконвенційних операцій росії під час російсько-української війни, лютий 2022 — лютий 2023 рр.».

Її підготували експерти RUSI, повідомляє Російська служба BBC. Аналітики стверджують, що ФСБ та іншим спецслужбам (завдяки ретельному плануванню) вдалося швидко налагодити роботу на зайнятих армією рф і досягти помітних успіхів у організації окупаційних режимів.

Доповідь підготовлена на основі численних інтерв’ю представників розвідувальної спільноти, служб безпеки та правоохоронних органів України — автори розмовляли з ними як до, так і після початку конфлікту.

Ось деякі висновки доповіді: