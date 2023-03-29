Ракурсhttps://racurs.ua/
Спецслужби рф діяли в Україні успішніше за армію, але все одно провалили план окупації
Спецслужби рф діяли в Україні успішніше за армію, але все одно провалили план окупаціїhttps://racurs.ua/ua/n181460-specslujby-rf-diyaly-v-ukrayini-uspishnishe-za-armiu-ale-vse-odno-provalyly-plan-okupaciyi.htmlРакурс
Спецслужби росії діяли в Україні успішніше за армію, але все одно провалили план окупації. Про це йдеться у доповіді «Попередні уроки неконвенційних операцій росії під час російсько-української війни, лютий 2022 — лютий 2023 рр.».
Її підготували експерти RUSI, повідомляє Російська служба BBC. Аналітики стверджують, що ФСБ та іншим спецслужбам (завдяки ретельному плануванню) вдалося швидко налагодити роботу на зайнятих армією рф і досягти помітних успіхів у організації окупаційних режимів.
Доповідь підготовлена на основі численних інтерв’ю представників розвідувальної спільноти, служб безпеки та правоохоронних органів України — автори розмовляли з ними як до, так і після початку конфлікту.
Ось деякі висновки доповіді:
- Під час планування вторгнення Москва покладалася на розгалужену мережу агентів російських спецслужб в Україні. Однак при цьому структури російських спецслужб, які багато в чому наслідують радянські доктрини, мають ряд серйозних недоліків, які не дозволили російській армії реалізувати передвоєнні плани;
- Для основного механізму операції російські військові покладалися на внутрішню дестабілізацію та дезорганізацію України, яка мала вивести з ладу систему управління та військового командування та контролю, підірвати довіру населення до державних інститутів, знизити стабільність країни та мінімізувати допомогу Україні з боку міжнародних партнерів;
- Високопоставлені співробітники російської розвідки рекомендували відкласти вторгнення до літа 2022 року — на їхню думку, необхідні умови для швидкої перемоги на початку року ще не склалися. Однак у Москві вирішили діяти, бо в Кремлі вважали, що розуміються на українській політиці;
- Попри те, що події в Україні розвивалися за зовсім іншим сценарієм, вважати російські плани зовсім помилковими не так, кажуть автори доповіді. В окупованих районах росіяни продемонстрували, що можуть контролювати населення та керувати апаратом контррозвідки за допомогою достатньої кількості колабораціоністів.
.