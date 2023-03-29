МАГАТЭ не будет строить крепость, чтобы защитить Запорожскую АЭС - Гросси

https://racurs.ua/n181469-magate-ne-budet-stroit-krepost-chtoby-zaschitit-zaporojskuu-aes-grossi.html

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після свого другого за час окупації візиту на Запорізьку АЕС заявив про необхідність її захисту.

У Запорізькій області фіксують значне збільшення чисельності військ, заявив голова МАГАТЕ після візиту на станцію 29 березня.

У Запорізькій області фіксується значне збільшення чисельності військ. Часто говорять про наступ і контрнаступ. Я, звичайно, зосереджений на ядерній безпеці. І як ви знаєте, я працював з керівництвом у Києві, також у Москві, щоб визначити заходи, спрямовані на захист станції. Були різні ідеї та різні концепції, над якими працювали. Спочатку ми зосереджувалися на можливості створення чітко визначеної зони навколо станції… Ми не будемо будувати тут фортецю. Ідея полягає в тому, щоб узгодити певні принципи, певні зобов’язання, зокрема, не атакувати станцію. Це атомна електростанція. Це не військова база, — сказав очільник МАГАТЕ.

Гроссі розповів, що спочатку для захисту АЕС в МАГАТЕ розглядали можливість створення певної зони навколо станції, однак зараз зосереджуються на «узгодженні зобов’язань, зокрема не атакувати станцію».

Нагадаємо, що московити окупували Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року. Після тривалих переговорів вдалось домовитись з окупантами про початок роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Після рішення російського парламенту про так зване «приєднання» Запорізької області України до росії, у жовтні 2022 року пуйло підписало «указ» про «прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії ЗАЕС».