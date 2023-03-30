Россияне немного продвинулись в Бахмуте и в окрестностях Авдеевки

https://racurs.ua/n181471-rossiyane-nemnogo-prodvinulis-v-bahmute-i-v-okrestnostyah-avdeevki-isw-karta.html

Ракурс

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому щоденному зведенні за 29 березня повідомляє про невелике просування російських частин у Бахмуті та з двох сторін від Авдіївки.

Спираючись на опубліковані в мережах та геолоковані відео, аналітики ISW пишуть, що російські сили трохи просунулися на півдні та південному заході Бахмута.

Днем раніше ISW писав, що, за його підрахунками, загони ПВК «Вагнера» в результаті багатомісячних боїв зайняли зараз приблизно дві третини території Бахмута — невеликого міста, де до війни жили близько 70 тис. осіб.

Крім того, дані з відкритих джерел дозволяють ISW припускати, що в останні день-два російські частини трохи просунулися і з обох боків від Авдіївки — міста, розташованого поряд із Донецьком.

Геолоковані зйомки, опубліковані 29 березня, показують, що російські сили, ймовірно, просунулися на північ від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки) і на Веселому (7 км на північний схід від Авдіївки), — пише ISW.

Село Веселе насправді знаходиться прямо на північ від Авдіївки, всього за кілометр від її найближчої околиці.

Авдіївка, яку росіяни штурмували з першого дня війни, зараз виявилася охоплена ними з трьох сторін, але не оточена.

Щодо змін лінії фронту на інших ділянках в останні день-два, то ISW надійних відомостей не знайшов — є лише відомості про атаки та контратаки сторін у районі Куп’янська, між Кремінною та Лиманом та в інших місцях.

Американські військові про битву за Бахмут

Вищий воєначальник США генерал Марк Міллі сказав у середу, що в Бахмуті та околицях, за його відомостями, воюють близько шести тисяч професіоналів та 20−30 тисяч нових рекрутів ПВК «Вагнер», у тому числі завербованих ув’язнених, і що бої за Бахмут стали для росіян бійня.

«Вони зазнають величезних втрат в районі Бахмуту […] Українці організували дуже ефективну оборону території, яка дуже дорого обходиться росіянам. Тому що в останні 20−21 день росіяни анітрохи не просунулися в Бахмуті і навколо нього. Так що для росіян це — бійня», — передає сайт телекомпанії CNN слова генерала Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Міллі разом із міністром оборони Ллойдом Остіном у середу виступав перед комітетом Палати представників Конгресу у справах збройних сил.

Що каже Генштаб ЗСУ

Зі зведення українського генштабу на ранок 400-го дня війни випливає, що попередня доба пройшла приблизно так само, як і багато хто до неї: українські частини оборонялися, відбиваючи численні атаки росіян на східній ділянці фронту.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямах. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника, — йдеться у зведенні.

У Бахмуті та околицях росіяни, як стверджує Генштаб, за добу намагалися атакувати 28 разів — і щоразу без успіху.

Загалом у зведенні немає відомостей про якесь просування ні тієї, ні іншої сторони.