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Raiffeisen Bank решил избавиться от своего бизнеса в россии
Raiffeisen Bank решил избавиться от своего бизнеса в россииhttps://racurs.ua/n181491-raiffeisen-bank-reshil-izbavitsya-ot-svoego-biznesa-v-rossii.htmlРакурс
Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) почала розглядати продаж або відокремлення російського Райффайзенбанку. Група в цілому обіцяє зменшувати свою бізнес-активність у рф.
Про це заявив генеральний директор Йоханн Штробль на річних загальних зборах акціонерів банківської групи в четвер, 30 березня.
Як повідомляє Reuters, банк продовжить скорочувати свій бізнес у росії, але збереже деякі банківські підприємства та банківську ліцензію.
Ми прийняли рішення розглянути потенційні угоди, що ведуть до продажу або виведення російського «Райффайзенбанку» з групи RBI, у повній відповідності до місцевих та міжнародних законів та правил, а також у діалозі з відповідними компетентними інстанціями, — заявив Штробль.
Минулого тижня агентство Reuters опублікувало матеріал, у якому кілька анонімних джерел, знайомих зі станом справ у банку, розповідають, що після занепокоєння, висловленого США, Європейський центральний банк почав натискати на Raiffeisen Bank International з метою виведення його бізнесу з росії.
«Райффайзенбанк» відіграє ключову роль у російській економіці, на нього припадає приблизно чверть усіх переказів у євро в країну, але його діяльність викликає дедалі більше питань у міру того, як затягується війна Росії проти України.
Ми просили банки продовжувати уважно стежити за бізнесом у росії та, в ідеалі, скоротити його і згорнути максимально можливою мірою, — сказав агентству минулого тижня представник ЄЦБ.
Заява австрійської групи пролунала на тлі системного тиску і критики з боку інвесторів та Європейського центробанку. Західні ЗМІ писали, що санкційний орган США вже перевіряє Raiffeisen Bank International через його представництво в росії.
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