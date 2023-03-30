Raiffeisen Bank прийняв рішення позбавитися свого бізнесу в росії

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) почала розглядати продаж або відокремлення російського Райффайзенбанку. Група в цілому обіцяє зменшувати свою бізнес-активність у рф.

Про це заявив генеральний директор Йоханн Штробль на річних загальних зборах акціонерів банківської групи в четвер, 30 березня.

Як повідомляє Reuters, банк продовжить скорочувати свій бізнес у росії, але збереже деякі банківські підприємства та банківську ліцензію.

Ми прийняли рішення розглянути потенційні угоди, що ведуть до продажу або виведення російського «Райффайзенбанку» з групи RBI, у повній відповідності до місцевих та міжнародних законів та правил, а також у діалозі з відповідними компетентними інстанціями, — заявив Штробль.

Минулого тижня агентство Reuters опублікувало матеріал, у якому кілька анонімних джерел, знайомих зі станом справ у банку, розповідають, що після занепокоєння, висловленого США, Європейський центральний банк почав натискати на Raiffeisen Bank International з метою виведення його бізнесу з росії.

«Райффайзенбанк» відіграє ключову роль у російській економіці, на нього припадає приблизно чверть усіх переказів у євро в країну, але його діяльність викликає дедалі більше питань у міру того, як затягується війна Росії проти України.