Минкульт обратился в полицию из-за действий УПЦ МП в Лавре

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Комісія з приймання-передачі державного майна національного заповідника «Києво-Печерська лавра» не змогла розпочати роботу. Міністерство культури та інформаційної політики України має намір звернутися до поліції.

Через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» не змогла розпочати роботу сьогодні. Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі. По факту перешкоджання роботи комісії було подано заяву в поліцію, — написав міністр Олександр Ткаченко в Facebook.

Ткаченко вказав на брутальну поведінку представників УПЦ МП щодо представників комісії. Міністр запевнив, що комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

Нагадаємо, вчора ПЦУ призначила нового намісника Києво-Печерської лаври. УПЦ МП має залишити територію святині, але другий день відмовляється це робити. Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна «Києво-Печерського заповідника», не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Паша «Мерседес». Він також пригрозив журналістам побити їх палицею. Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.