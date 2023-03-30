Госдеп: Гибридный трибунал – наиболее эффективный способ наказать россию

https://racurs.ua/n181502-gosdep-gibridnyy-tribunal-naibolee-effektivnyy-sposob-nakazat-rossiu.html

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Державний департамент США пояснив підтримку «гібридного трибуналу» для країни-агресорки росії, проти якого виступає Україна. Зі слів речниці американського зовнішньополітичного відомства США Андреа Калан, так званий «гібридний трибунал» є найбільш ефективним і легітимним засобом притягнення росії до відповідальності.

В інтерв’ю для «Радіо Свобода» Калан вказала, що «гібридний трибунал» буде «міжнародним, але на основі юридичної системи України» й розташовуватиметься не в Україні, а в іншій європейській країні.

Таким чином ми можемо гарантувати, аби забезпечити його неупередженість і легітимність. Це те, чого ми всі прагнемо, — наголошує представниця Держдепартаменту США.

Коментуючи одне із заперечень Києва щодо неможливості за таких обставин притягнути до відповідальності особисто воєнного злочинця володимира путіна, Калан нагадала, що нещодавно ордер на його арешт видав Міжнародний кримінальний суд

Ми всі хочемо, щоб усіх, хто вчиняє і вчинив злочини проти України і проти українців, бачили у суді, і щоб вони понесли покарання. І ось те, що ми знаємо, то це те, що зло буде покаране, і винні повинні понести відповідальність. Ось саме тому США підтримує саме ту форму гібридного суду. Тому що саме це якраз може забезпечити те, що всі винні понесуть відповідальність, — додала вона.

Калан наголосила, що, звичайно, є різні форми, а концепція «гібридного суду» потребує подальшого доопрацювання, але США вважають, що такий суд буде максимально прозорим та легітимним і здобуде міжнародну підтримку.