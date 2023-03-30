ЕС отреагировал на новую риторику Китая

https://racurs.ua/n181509-es-otreagiroval-na-novuu-ritoriku-kitaya.html

Ракурс

Європейський Союз не піде на розрив стосунків з Китаєм, хоча вважає його системним противником, але, розвиваючи взаємодію, враховуватиме ризики, які виникають зі зміною ролі Пекіна у світі.

Про це йдеться у промові голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в аудиторії Інституту китаєзнавства ім. Меркатора.

Я вважаю, що розрив із Китаєм недоцільний і не відповідає інтересам Європи. Наші відносини не чорні і не білі, тому наша реакція (на поведінку Китаю. — Ред.). не може бути однокольоровою. Ось чому ми маємо зосередитися на зниженні ризиків, а не на роз'єднанні", — цитує фон дер Ляєн «Цензор.НЕТ».

Брюссель, зі слів очільниці Єврокомісії, хоче співпрацювати з китайськими партнерами у глобальних питаннях, таких як торгівля, фінанси, клімат, сталий розвиток або охорона здоров’я. Для цього ЄС зміцнюватиме інститути і системи, у рамках яких країни можуть конкурувати й отримувати вигоду.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Китай — життєво важливий торговельний партнер, на його частку припадає 9% товарного експорту ЄС і понад 20% - імпорту.

Європейська посадовиця вказала, що світ і Китай значно змінилися за три роки, а у деяких галузях торгівля та інвестиції становлять загрозу економічній та національній безпеці ЄС, особливо в контексті «явного злиття військового та комерційного секторів Китаю».