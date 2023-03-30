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ЄС відреагував на нову риторику Китаю
ЄС відреагував на нову риторику Китаюhttps://racurs.ua/ua/n181509-ies-vidreaguvav-na-novu-rytoryku-kytau.htmlРакурс
Європейський Союз не піде на розрив стосунків з Китаєм, хоча вважає його системним противником, але, розвиваючи взаємодію, враховуватиме ризики, які виникають зі зміною ролі Пекіна у світі.
Про це йдеться у промові голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в аудиторії Інституту китаєзнавства ім. Меркатора.
Я вважаю, що розрив із Китаєм недоцільний і не відповідає інтересам Європи. Наші відносини не чорні і не білі, тому наша реакція (на поведінку Китаю. — Ред.). не може бути однокольоровою. Ось чому ми маємо зосередитися на зниженні ризиків, а не на роз'єднанні", — цитує фон дер Ляєн «Цензор.НЕТ».
Брюссель, зі слів очільниці Єврокомісії, хоче співпрацювати з китайськими партнерами у глобальних питаннях, таких як торгівля, фінанси, клімат, сталий розвиток або охорона здоров’я. Для цього ЄС зміцнюватиме інститути і системи, у рамках яких країни можуть конкурувати й отримувати вигоду.
Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Китай — життєво важливий торговельний партнер, на його частку припадає 9% товарного експорту ЄС і понад 20% - імпорту.
Європейська посадовиця вказала, що світ і Китай значно змінилися за три роки, а у деяких галузях торгівля та інвестиції становлять загрозу економічній та національній безпеці ЄС, особливо в контексті «явного злиття військового та комерційного секторів Китаю».
Там, де не можна виключити цілі подвійного призначення або там, де можуть бути порушені права людини, потрібно буде чітко визначити, чи відповідають інвестиції або експорт нашим власним інтересам безпеки. Ми маємо стежити за тим, щоб капітал, досвід і знання наших компаній не використовувалися для посилення військових і розвідувальних можливостей тих, хто є системними конкурентами, — підсумувала голова ЄК.
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