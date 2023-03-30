Армии стран ОДКБ впервые проведут военные учения в беларуси

https://racurs.ua/n181511-armii-stran-odkb-vpervye-provedut-voennye-ucheniya-v-belarusi.html

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Країни-члени ОДКБ, організації зі сфери впливу росії, цьогоріч вперше проведуть навчання на території білорусі. Про це повідомляється на сайті організації.

У 2023 році комплекс військових навчань ОДКБ буде проведено у формі спільного оперативно-стратегічного навчання «Бойове братство», яке є найвищою формою спільної підготовки у форматі організації. У різних регіонах зони відповідальності ОДКБ будуть задіяні всі елементи системи колективної безпеки, — заявив речник Об'єднаного штабу ОДКБ владислав щегрикович.

На території білорусі заплановано спільні та спеціальні навчання, що об'єднують підготовку різних компонентів військ ОДКБ. Вперше буде проведено спеціальне навчання із спільним формуванням радіаційного, хімічного та біологічного захисту та медичного забезпечення «Бар'єр-2023».

Загалом ОДКБ на території білорусі проведе п’ять навчань: спільне навчання із силами оперативного реагування ОДКБ «Взаємодія-2023»; навчання з силами розвідки «Пошук-2023»; навчання з силами матеріально-технічного забезпечення військ «Ешелон-2023»; навчання зі спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення «Бар'єр-2023»; навчання з підрозділами МНС «Скеля-2023».

Нагадаємо, до ОДКБ входять шість держав: Вірменія, білорусь, Казахстан, Киргизстан, росія та Таджикистан.