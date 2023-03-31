УПЦ МП заблокировал работу комиссии. Фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n181522-predstaviteli-upc-mp-snova-zablokirovali-rabotu-komissii-na-territorii-lavry.html

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Прихильники Української православної церкви Московського патріархату знову зібралися на території Києво-Печерської лаври зранку 31 березня.

Вони разом із вірянами УПЦ МП другий день блокують роботу комісії Міністерства культури, яка повинна обстежити стан і наявність усього державного майна, яким користувались священники Московського патріархату. Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що прихожани оточили входи до храмів і не пропускають ні фахівців комісії, ні журналістів. За їхніми словами, «спроба входу до храмів є незаконною», бо «дуже багато» представників ЗМІ та членів комісії.

У Московському патріархаті уточнили, що отримали рішення адміністрації заповідника розірвати з ними договір про оренду, а ось рішення суду начебто не бачили.

Нагадаємо, 30 березня прихильники московської церкви перегородили живим щитом входи до храмів Лаври. Митрополит УПЦ Московського патріархату Павло після ранкового богослужіння заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.

Джерело: УНІАН