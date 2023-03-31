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УПЦ МП заблокировал работу комиссии. Фото: «РБК-Украина»

Представители УПЦ МП снова заблокировали работу комиссии на территории Лавры

31 мар 2023, 11:49
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Прихильники Української православної церкви Московського патріархату знову зібралися на території Києво-Печерської лаври зранку 31 березня.





Вони разом із вірянами УПЦ МП другий день блокують роботу комісії Міністерства культури, яка повинна обстежити стан і наявність усього державного майна, яким користувались священники Московського патріархату. Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що прихожани оточили входи до храмів і не пропускають ні фахівців комісії, ні журналістів. За їхніми словами, «спроба входу до храмів є незаконною», бо «дуже багато» представників ЗМІ та членів комісії.

У Московському патріархаті уточнили, що отримали рішення адміністрації заповідника розірвати з ними договір про оренду, а ось рішення суду начебто не бачили.

УПЦ МП заблокував роботу комісії. Фото: «РБК-Україна»

УПЦ МП заблокував роботу комісії. Фото: «РБК-Україна»

Нагадаємо, 30 березня прихильники московської церкви перегородили живим щитом входи до храмів Лаври. Митрополит УПЦ Московського патріархату Павло після ранкового богослужіння заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.

Джерело: УНІАН

Источник: Ракурс


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