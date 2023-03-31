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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «Радио Свобода»

россия вывела в Черное море еще один ракетоноситель — ОК «Юг»

31 мар 2023, 15:42
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Рашисти вивели на бойове чергування в Чорному морі ворог ще один ракетоносій — фрегат, який може бути озброєний вісьмома ракетами «Калібр», котрими ворог періодично обстрілює Україну.





Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Таким чином, наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 11 кораблів, серед яких 2 ракетоносії із потенційно можливим залпом у 12 ракет, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні в ОК «Південь» повідомили, що вибухи в окупованому Криму, передусім на залізничних шляхах у Джанкої, призвели до обмеження запасів «калібрів» у чорноморського корабельного угрупування.

Источник: Ракурс


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