Російські ракети із Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n181530-rosiya-vyvela-u-chorne-more-sche-odyn-raketonosiy-ok-pivden.html

Ракурс

Рашисти вивели на бойове чергування в Чорному морі ворог ще один ракетоносій — фрегат, який може бути озброєний вісьмома ракетами «Калібр», котрими ворог періодично обстрілює Україну.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Таким чином, наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 11 кораблів, серед яких 2 ракетоносії із потенційно можливим залпом у 12 ракет, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні в ОК «Південь» повідомили, що вибухи в окупованому Криму, передусім на залізничних шляхах у Джанкої, призвели до обмеження запасів «калібрів» у чорноморського корабельного угрупування.