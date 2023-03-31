Запас російських ракет «Калібр» Чорному морі обмежений через вибухи в Криму, заявили військові. Фото: РосЗМІ

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Вибухи в окупованому Криму призвели до обмеження кількості російських крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі.

Насамперед це пов’язано з вибухами на залізничних шляхах у Джанкої, якими росія перекидала на півострів ці ракети. Ремонтні роботи досі тривають, бо залізничне сполучення, яке дозволяло б ворогу перекидати важку техніку, ще не відновлене. Про це 31 березня в ефірі національного телемарафону заявила спікер оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

За її словами, це підтверджується тим, що окупанти тримають у морі лише один підводний ракетоносій із чотирма ракетами «Калібр» на борту. Гуменюк відзначає, що деякі запаси цих ракет окупанти все ж ще мають.

Після вщухання штормів ракетоносії можуть повернутися, але чи будуть вони спорядженні — ми за цим будемо ретельно стежити, — зазначила вона.

Також спікер ОК «Південь» зазначила, що окупанти намагались перекидати ракети в Крим транспортною авіацією, але наскільки це відбулось і чи дістались вони самих бухт — поки невідомо.

Нагадаємо, 20 березня неподалік Джанкоя в окупованому Криму гриміли потужні вибухи, бо півострів був атакований дронами. Внаслідок цього були знищені російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею. «Калібр НК» — це ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту.