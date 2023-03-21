Дрони атакували Джанкой - ГУР відзвітувало про знищення "Калібрів"

Вибух у місті Джанкой знищив російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею.

Загадкова «бавовна» продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації, — додали в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Калібр НК» — ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї — понад 2,5 тис. км по наземних цілях, та понад 375 км по морських.

Тим часом призначений Москвою глава адміністрації Джанкоя Ігор Івін розповів телеканалу «Крим-24», що «внаслідок удару за допомогою безпілотників по місту поранення отримав 33-річний чоловік, загрози його життю немає".

Він підтвердив приліт безпілотників, але сказав, що «пошкоджено кілька об'єктів: приватний будинок на вулиці Південній». За словами російського гауляйтера «руйнування є, але люди не постраждали».

У центрі міста, поряд із сьомою школою — займання продуктового магазину. Там пошкодження електромереж, не більше, — сказав він пропагандистам держагентства ТАРС.

За словами Івіна, «на двох вулицях виявлено уламки БПЛА».

Місцеві жителі увечері 20 березня активно публікували кадри, на яких чути гучні вибухи та стрілянина з вогнепальної зброї.

Призначений Москвою глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що у Джанкої працювала система протиповітряної оборони.

В окупованому Джанкої після вибухів ввели надзвичайний стан, повідомляють представники окупаційної адміністрації.