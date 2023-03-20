В Криму сьогодні дуже гучно

https://racurs.ua/ua/n181148-v-krymu-duje-guchno-telegram-kanaly-povidomlyaut-pro-vybuhy-v-djankoyi-video.html

Ракурс

Місцеві телеграм-канали в Джанкої (місті, яке знаходиться в анексованому росією Криму) повідомляють про гучні вибухи.

У соціальних мережах також публікуються відео, нібито зроблені в Джанкої, на яких чути вибухи та автоматна стрілянина.

Деякі українські канали пишуть, що в Джанкої працюють системи ППО, які, ймовірно, намагаються збити українські безпілотники. Водночас на відео чути характерні для іранських «шахедів» звуки.

Ці дані поки що не підтверджені офіційними джерелами.

Як повідомляє видання «Крым. Реалии», вибухів було близько десяти, в деяких районах міста зникло світло.