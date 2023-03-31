КСУ проверит на соответствие Конституции скандальные «Харьковские соглашения»

Во время голосования за «Харьковские соглашения» в Верховной Раде, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n181538-ksu-proverit-na-sootvetstvie-konstitucii-skandalnye-harkovskie-soglasheniya.html

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Конституційний суд перевірить на відповідність Основному закону підписаних у 2010 році так званих «Харківських угод» між Україною та рф, котрі продовжували термін базування російського чорноморського флоту в Криму до 2042 року.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба КСУ.

Зазначається. Що до суду відповідне конституційне подання 49 народних депутатів.

Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оскаржувана Угода не відповідає частині сьомій статті 17 Основного Закону України, а також стверджує, що вказана Угода суперечить принципам забезпечення національної безпеки. Крім того, народні депутати України зазначають про відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту. А отже, на думку суб'єкта права на конституційне подання, є підстави для визнання Угоди неконституційною, — зазначають у КСУ.

У 2010 році в Харкові тодішні президенти України Віктор Янукович і росії дмитро медведєв підписали угоду, яка передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту рф у Криму в обмін на 100 доларів знижки ціни на газ. Ратифікацію «Харківських угод» Верховна Рада розглядала 27 квітня 2010 року. Це засідання запам’яталося жорстким протистоянням влади та опозиції.