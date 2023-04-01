россия начала председательствовать в Совете безопасности ООН

https://racurs.ua/n181548-rossiya-nachala-predsedatelstvovat-v-sovete-bezopasnosti-oon.html

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Першого квітня росія почала головувати в Раді Безпеки ООН — це один з керівних орагнів цієї міжнародної організації.

24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання ООН. За рік великої війни члени Радбезу так і не спромоглися виключити росію зі складу організації, ба більше — не позбавили її можливості головування. Водночас рф як постійний член Ради Безпеки ООН має право вето на будь-яке її рішення.

Головування в Радбезі змінюється щомісяця в порядку англійського алфавіту.

рф не матиме якогось визначального впливу на роботу Радбезу, заявив ефірі Свобода. Live дипломат, голова секретаріату Радбезу (2009−2016) Олександр Мацука.