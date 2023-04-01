росія почала головувати в Раді Безпеки ООНhttps://racurs.ua/ua/n181548-rosiya-pochala-golovuvaty-v-radi-bezpeky-oon.htmlРакурс
Першого квітня росія почала головувати в Раді Безпеки ООН — це один з керівних орагнів цієї міжнародної організації.
24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання ООН. За рік великої війни члени Радбезу так і не спромоглися виключити росію зі складу організації, ба більше — не позбавили її можливості головування. Водночас рф як постійний член Ради Безпеки ООН має право вето на будь-яке її рішення.
Головування в Радбезі змінюється щомісяця в порядку англійського алфавіту.
рф не матиме якогось визначального впливу на роботу Радбезу, заявив ефірі Свобода. Live дипломат, голова секретаріату Радбезу (2009−2016) Олександр Мацука.
Він пояснив, що країна яка головує в Радбезі ООН не має впливу, тому що порядок денний формують завчасно та приймають всі делегації. Мацука додав, що Росії ООН потрібна для пропаганди і розповсюдження фейків, а для цього головувати не обов’язково.
Навіть більше, головування їх в цьому обмежить, тому що головуючий вимушений слухати, що йому кажуть члени Ради безпеки, — зауважив Мацука