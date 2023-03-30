Головування росії в Раді Безпеки ООН з 1 квітня — це поганий жарт, вважає Кулеба

https://racurs.ua/ua/n181489-golovuvannya-rosiyi-v-radi-bezpeky-oon-z-1-kvitnya-ce-poganyy-jart-vvajaie-kuleba.html

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Головування росії в Раді Безпеки ООН з 1 квітня — це поганий жарт. Таку інформаційну кампанію запустило українське Міністерство закордонних справ.

Хештег #BadRussianJoke почали розповсюджувати напередодні початку головування росії в Радбезі ООН.

Мета кампанії — нагадати світові, що росія понад 30 років тому незаконно отримала постійне місце в Раді та відтоді використовує його для порушення міжнародного права та дестабілізації глобальної безпеки.

Головування росії в Раді Безпеки ООН 1 квітня — це поганий жарт. росія узурпувала це місце; вона веде колоніальну війну; її лідер — військовий злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним з pосією в РБ ООН, — написав у Твіттер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke#InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Наприкінці 2022 року Київ зробив офіційну заяву та повідомив держави-члени ООН про початок системної кампанії щодо позбавлення росії статусу постійного члена Ради Безпеки.

Українська влада звертає увагу на те, що після припинення існування Радянського Союзу та його розпаду на 15 незалежних держав місце в Раді Безпеки ООН, яке той посідав як одна з держав-переможниць у Другій світовій війні, було зайняте російською федерацією «явочним порядком», без дотримання передбачених Статутом ООН юридичних процедур.