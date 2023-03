Председательство рф в Совбезе ООН с 1 апреля — это плохая шутка, считает Кулеба

Головування росії в Раді Безпеки ООН з 1 квітня — це поганий жарт. Таку інформаційну кампанію запустило українське Міністерство закордонних справ.

Хештег #BadRussianJoke почали розповсюджувати напередодні початку головування росії в Радбезі ООН.

Мета кампанії — нагадати світові, що росія понад 30 років тому незаконно отримала постійне місце в Раді та відтоді використовує його для порушення міжнародного права та дестабілізації глобальної безпеки.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke#InsecurityCouncil