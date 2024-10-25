Пощечина Гутеррешу - Зеленский отказал генсеку ООН в визите

https://racurs.ua/n200584-poschechina-guterreshu-zelenskiy-otkazal-genseku-oon-v-vizite.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати генсека ООН в Україні через його поїздку на саміт БРІКС у рф.

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AFP пише про це з посиланням на незалежного представника України.

Після Казані [Гутерреш] хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерреша тут не буде, саме через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані, — сказало джерело агенції.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив кремлівському диктатру влажіміру путіну, що вторгнення рф в Україну порушує статут ООН і міжнародне право.

Про це йдеться в заяві Організації обʼєднаних націй за підсумками зустрічі політиків на саміті БРІКС в Казані.

Генсек ООН закликав делегатів саміту до «справедливого миру» в Україні.

Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюції Генеральної асамблеї ООН, — заявив він.

Попередній візит Гутерреша до України відбувся у березні 2023 року.