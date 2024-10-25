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Ляпас Гутеррешу - Зеленський відмовив генсеку ООН щодо візиту в Київ
Ляпас Гутеррешу — Зеленський відмовив генсеку ООН щодо візиту в Київhttps://racurs.ua/ua/n200584-lyapas-guterreshu-zelenskyy-vidmovyv-genseku-oon-schodo-vizytu-v-kyyiv.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати генсека ООН в Україні через його поїздку на саміт БРІКС у рф.
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AFP пише про це з посиланням на незалежного представника України.
Після Казані [Гутерреш] хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерреша тут не буде, саме через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані, — сказало джерело агенції.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив кремлівському диктатру влажіміру путіну, що вторгнення рф в Україну порушує статут ООН і міжнародне право.
Про це йдеться в заяві Організації обʼєднаних націй за підсумками зустрічі політиків на саміті БРІКС в Казані.
Генсек ООН закликав делегатів саміту до «справедливого миру» в Україні.
«Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюції Генеральної асамблеї ООН», — заявив він.