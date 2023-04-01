Вероятность ракетного удара со стороны россии возросла

https://racurs.ua/n181554-veroyatnost-raketnogo-udara-so-storony-rf-vozrosla-ok-ug.html

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росія збільшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі, загроза ворожого удару зростає.

Про це 1 квітня повідомила речниця ОК «Південь» Гуменюк.

Наразі кількість російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні зросла до трьох. З яких два надводні та один підводний, сумарний залп «Калібрів» може сягати 20-ти.

Востаннє масштабна ракетна атака російських воєнних злочинців відбулася 21−22 березня. Тоді окупанти спочатку вдарили ракетами Х-59 по Одесі, а згодом випустили по Україні 21 «шахеда». У ніч проти 31 березня московити вдарили десятьма дронами.

Гуменюк повідомила, що Кремль змінив тактику ракетних ударів по Україні через зменшення запасів ракет. Окупанти вже не можуть завдавати масовані ракетні удари по Україні у такій кількості, як раніше, тож вони часто вони використовують керовані авіаційні бомби.

Речниця ОК «Південь» підкреслила, що ворог усвідомив неможливість досягти успіхів на суходолі і тому надає перевагу саме такому способу атаки — окупанти обстрілюють переважно території, які розташовані в декількох десятках кілометрів від лінії фронту.