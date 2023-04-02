Районы самых горячих боев назвали в Генштабе ВСУ. Фото: Генштаб

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Українські військові продовжують стримувати озвірілі атаки російських загарбників.

Ворог зосередив основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж суботи, 1 квітня, підрозділи Сил оборони відбили понад 70 атак противника на зазначених напрямках. Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 2 квітня.

Авіація Повітряних сил за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також бійці ЗСУ збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

А військовослужбовці ракетних військ та артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.

Нагадаємо, в Генштабі заявляли, що атаки окупантів на Лиманському напрямку залишаються безуспішними, а на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують мужньо тримати оборону. Також особливих успіхів у ворога не фіксується на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.