В Черном море — два носителя российских ракет «Калибр» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n181612-v-chernom-more-dva-nositelya-rossiyskih-raket-kalibr-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 3 квітня, росія розмістила на бойовому чергуванні п’ять ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил (ЗСУ).
В Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 20 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 14 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря — 24 судна, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.