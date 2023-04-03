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Ракурс
Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: oil-club.ru

В Черном море — два носителя российских ракет «Калибр» (ИНФОГРАФИКА)

3 апр 2023, 13:35
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У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 3 квітня, росія розмістила на бойовому чергуванні п’ять ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил (ЗСУ).

В Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 20 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 14 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 судна, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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